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Formula 1'de 2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte açıklanan güncel program

Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu bu gelişmenin ardından yarışseverlerin araştırmaları hız kazandı. Öte yandan Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek. Peki, Formula 1'de 2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Formula 1'de 2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte açıklanan güncel program

2024 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.

2024 F1 takvimi şu şekilde:

Tarih Grand Prix (Ülke) Lokasyon

29 Şubat-2 Mart Bahreyn Sakhir

7-9 Mart Suudi Arabistan Cidde

22-24 Mart Avustralya Melbourne

5-7 Nisan Japonya Suzuka

19-21 Nisan Çin Şanghay

3-5 Nisan ABD Miami

17-19 Mayıs İtalya Imola

24-26 Mayıs Monako Monaco

7-9 Haziran Kanada Montreal

21-23 Haziran İspanya Barcelona

28-30 Temmuz Avusturya Spielberg

5-7 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

19-21 Temmuz Macaristan Budapeşte

26-28 Temmuz Belçika Spa

23-25 Ağustos Hollanda Zandvoort

30 Ağustos-1 Eylül İtalya Monza

13-15 Eylül Azerbaycan Bakü

20-22 Eylül Singapur Singapur

18-20 Ekim ABD Austin

25-27 Ekim Meksika Meksika City

1-3 Kasım Brezilya Sao Paulo

21-23 Kasım ABD Las Vegas

29 Kasım-1 Aralık Katar Lusail

6-8 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Yas Marina

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