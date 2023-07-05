Formula 1'de 2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte açıklanan güncel program

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.



2024 F1 takvimi şu şekilde:



Tarih Grand Prix (Ülke) Lokasyon



29 Şubat-2 Mart Bahreyn Sakhir



7-9 Mart Suudi Arabistan Cidde



22-24 Mart Avustralya Melbourne



5-7 Nisan Japonya Suzuka



19-21 Nisan Çin Şanghay



3-5 Nisan ABD Miami



17-19 Mayıs İtalya Imola



24-26 Mayıs Monako Monaco



7-9 Haziran Kanada Montreal



21-23 Haziran İspanya Barcelona



28-30 Temmuz Avusturya Spielberg



5-7 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone



19-21 Temmuz Macaristan Budapeşte



26-28 Temmuz Belçika Spa



23-25 Ağustos Hollanda Zandvoort



30 Ağustos-1 Eylül İtalya Monza



13-15 Eylül Azerbaycan Bakü



20-22 Eylül Singapur Singapur



18-20 Ekim ABD Austin



25-27 Ekim Meksika Meksika City



1-3 Kasım Brezilya Sao Paulo



21-23 Kasım ABD Las Vegas



29 Kasım-1 Aralık Katar Lusail



6-8 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Yas Marina