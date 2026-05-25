Formula 1'de 5'inci etabın galibi Antonelli
25.05.2026 02:03
Son Güncelleme: 25.05.2026 03:13
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci etabı olan Kanada Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
Formula 1'de zafer bu sezon üst üste dördüncü defa Kimi Antonelli'nin oldu.
Montreal'deki 4.36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan yarış, 70 tur üzerinden düzenlendi. Antonelli, 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle rakiplerini geride bıraktı.
Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton liderin 10.768 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise 11.276 saniye farkla üçüncü sırayı aldı. Formula 1'de sezon, 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix'siyle devam edecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 156
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90
3. George Russell (Büyük Britanya): 88
4. Charles Leclerc (Monako): 87
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58
Takımlar
1. Mercedes: 244
2. Ferrari: 177
3. McLaren: 106
4. Red Bull: 82
5. Alpine: 47