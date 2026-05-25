Formula 1'de 5'inci etabın galibi Antonelli

Formula 1 'de zafer bu sezon üst üste dördüncü defa Kimi Antonelli'nin oldu.

Montreal'deki 4.36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan yarış, 70 tur üzerinden düzenlendi. Antonelli, 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle rakiplerini geride bıraktı.

Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton liderin 10.768 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise 11.276 saniye farkla üçüncü sırayı aldı. Formula 1'de sezon, 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix 'siyle devam edecek.