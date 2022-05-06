Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 10:12

Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

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'in sezondaki 5. yarışı Miami Grand Prix'sinde yapılacak.

ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 59 puan

3. Sergio Perez (Meksika): 54 puan

4. George Russell (Büyük Britanya): 49 puan

5. Carlos Sainz (İspanya): 38 puan

TAKIMLAR

1. Ferrari: 124 puan

2. Red Bull: 113 puan

3. Mercedes: 77 puan

4. McLaren: 46 puan

5. Alfa Romeo: 25 puan

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