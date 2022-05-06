Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 10:12
Formula 1'in sezondaki 5. yarışı Miami Grand Prix'sinde yapılacak.
ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.
Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 59 puan
3. Sergio Perez (Meksika): 54 puan
4. George Russell (Büyük Britanya): 49 puan
5. Carlos Sainz (İspanya): 38 puan
TAKIMLAR
1. Ferrari: 124 puan
2. Red Bull: 113 puan
3. Mercedes: 77 puan
4. McLaren: 46 puan
5. Alfa Romeo: 25 puan
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