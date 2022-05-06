Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

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Formula 1'in sezondaki 5. yarışı Miami Grand Prix'sinde yapılacak.

ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.



Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan



2. Max Verstappen (Hollanda): 59 puan



3. Sergio Perez (Meksika): 54 puan



4. George Russell (Büyük Britanya): 49 puan



5. Carlos Sainz (İspanya): 38 puan

TAKIMLAR

1. Ferrari: 124 puan



2. Red Bull: 113 puan



3. Mercedes: 77 puan



4. McLaren: 46 puan



5. Alfa Romeo: 25 puan

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