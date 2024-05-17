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Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası Emilia Romagna Grand Prix'sinde sıralama turları yarın başlıyor. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı yarış ise 19 Mayıs Pazar günü start alacak.

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun yedinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4 bin 909 metrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde, 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

Yarışın startı ise 19 Mayıs Pazar günü, TSİ 16.00'da verilecek.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4, Ferrari'den Carlos Sainz ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 103

3. Charles Leclerc (Monako): 98

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 83

5. Carlos Sainz (İspanya): 83

TAKIMLAR

1. Red Bull: 239

2. Ferrari: 187

3. McLaren: 124

4. Mercedes: 64

5. Aston Martin: 42

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