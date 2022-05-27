Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. yarışı Monaco Grand Prix'si ile devam edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 10:47

Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

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'de sezonun sıradaki yarışı 'da yapılacak 

Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 29 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan 4, 'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Charles Leclerc (Monaco): 104

3. Sergio Perez (Meksika): 85

4. George Russell (Büyük Britanya): 74

5. Carlos Sainz (İspanya): 65

TAKIMLAR

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 169

3. Mercedes: 120

4. McLaren: 50

5. Alfa Romeo: 39

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