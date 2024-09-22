Formula 1'de kazanan Lando Norris!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 18. yarışına Singapur ev sahipliği yaptı.



Singapur Grand Prix'sini yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, kazandı.



Şampiyona lideri Max Verstappen ikinci, bir diğer McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü oldu.



F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen yedi kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıkmıştı.