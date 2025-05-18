Formula 1'de kazanan Verstappen

Formula 1 2025 Dünya Şampiyonasının 7. yarışına İtalya'nın Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti ev sahipliği yaptı.



Yarışı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Verstappen, bu sezon ikinci kez yarış galibiyeti elde etti



Oscar Piastri üçüncü, Lando Norris ikinci oldu.



Formula 1'de sezon 25 Mayıs'ta Monako Grand Prix'siyle devam edecek.