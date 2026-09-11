Formula 1'de Madring Pisti'nde ilk yarış

Formula 1 'de sezonun 14. yarışı İspanya'da gerçekleştirilecek. İlk defa başkent Madrid'de bulunan 5,4 kilometrelik Madring Pisti'nde düzenlenecek İspanya Grand Prix'si, 57 tur üzerinden yapılacak.



Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış da 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.



Sezonda geride kalan 13 yarışta Kimi Antonelli 7, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.



İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar



1 - Kimi Antonelli (İtalya): 267 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 201 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 171 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 155 puan

Takımlar



1 - Mercedes: 468 puan

2 - Ferrari: 346 puan

3 - McLaren: 287 puan

4 - Red Bull: 204 puan

5 - Racing Bulls: 75 puan