Formula 1'de şampiyon belli olabilir

Formula 1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir.



Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sprint turu yarın TSİ 17.00, sıralama turları da TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Sezonun bitimine iki yarış kala McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile son 4 yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

NORRİS 2 PUAN FAZLA TOPLARSA İPİ GÖĞÜSLEYECEK



Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Britanyalı Norris, 390 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer alıyor.

Avustralyalı Piastri ile Hollandalı Verstappen ise 366 puanla Norris'in hata yapmasını bekliyor.



Sezonun son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan ve takım arkadaşından liderliği alan 26 yaşındaki Norris, Katar'da Piastri ve Verstappen'den iki puan daha fazla toplarsa sezonun son yarışını beklemeden Lusail'de şampiyonluk turu atacak.



Norris ayrıca, yarın sprint yarışını ilk 7 sırada tamamlarsa ve pazar günü de podyumun zirvesine çıkarsa, Piastri ve Verstappen'in aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.



Norris, pazar günü yarışı kazanması ve diğer pilotlarla puan eşitliği olması halinde de bu sezon daha fazla etap galibiyeti olduğu için şampiyonluğa ulaşacak.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle:



1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 294

5. Charles Leclerc (Monako): 226

Takımlar:



1. McLaren: 756

2. Mercedes: 431

3. Red Bull Racing: 391

4. Ferrari: 378

5. Williams: 121