Formula 1'de şampiyon Lando Norris
07.12.2025 17:35
Son Güncelleme: 07.12.2025 17:39
Reuters
NTV - Haber Merkezi
Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sini üçüncü olarak tamamlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, şampiyon oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlandı.
Son yarışa 12 puanlık avantajla başlayan Lando Norris, Abu Dabi GP'sini 3. sırada tamamladı ve 423 puanla kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu ilan etti.
Son yarış öncesi 396 puana sahip olan Max Verstappen yarışı ilk sırada tamamladı ve 421 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.