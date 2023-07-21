Formula 1'de sezonun 12. etabı Macaristan'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışına Macaristan ev sahipliği yapacak.



Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 23 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 8, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 156

3. Fernando Alonso (İspanya): 137

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 121

5. Carlos Sainz (İspanya): 83

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