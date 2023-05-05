Formula 1'de sezonun 5. yarışı ABD'de yapılacak

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 7 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.



Şu ana kadar Max Verstappen ve Sergio Perez ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 93 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 87



3. Fernando Alonso (İspanya): 60



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48



5. Carlos Sainz (İspanya): 34



TAKIMLAR



1. Red Bull: 180



2. Aston Martin: 87



3. Mercedes: 76



4. Ferrari: 62



5. McLaren: 14



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