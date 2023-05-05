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Formula 1'de sezonun 5. yarışı ABD'de yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.

Formula 1'de sezonun 5. yarışı ABD'de yapılacak

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Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 7 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

Şu ana kadar Max Verstappen ve Sergio Perez ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 93 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 87

3. Fernando Alonso (İspanya): 60

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48

5. Carlos Sainz (İspanya): 34

TAKIMLAR

1. Red Bull: 180

2. Aston Martin: 87

3. Mercedes: 76

4. Ferrari: 62

5. McLaren: 14

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