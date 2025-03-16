Formula 1'de sezonun ilk yarışı Lando Norris'in

Formula 1’de sezonun ilk yarışı Avustralya'da yapıldı. Avustralya Grand Prix’si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde gerçekleştirildi. Islak zeminden dolayı birçok kazaya yaşanırken, 6 pilot da yarışı tamamlayamadı.



Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1:42:06.304 derecesiyle birinci oldu. Norris bu sonuçla kariyerinde 5. yarışını kazandı.



Lando Norris'in ardından Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell da üçüncü olarak yarışı tamamladı.



Ferrari ile ilk yarışına çıkan Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 10. olarak bitirdi. Sezonun ikinci yarışı gelecek hafta Çin'de yapılacak.



Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 18

3 - George Russell (Büyük Britanya): 15

4 - Alexander Albon (Tayland): 12

5 - Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 10



Takımlar



1 - McLaren: 27

2 - Mercedes: 25

3 - Red Bull: 18

4 - Williams: 12

5 - Aston Martin: 8