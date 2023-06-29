Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.



Sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sıralama turları yarın TSİ 18.00'de yapılacak.



Sprint yarışı, 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.



71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 6, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor.



Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 195 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 126



3. Fernando Alonso (İspanya): 117



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102



5. Carlos Sainz (İspanya): 68



TAKIMLAR



1. Red Bull: 321



2. Mercedes: 167



3. Aston Martin: 154



4. Ferrari: 122



5. Alpine: 44



Hırvat yıldız Mislav Orsic Trabzonspor için geldi Haberi Görüntüle