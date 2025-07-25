Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika'da düzenlenecek. Belçika Grand Prix'si, 7 bin 4 metre uzunluğundaki Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 27 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. İlk olarak 1950 yılında gerçekleştirilen Belçika Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2024 yılında 1:44.701 derecesiyle Meksikalı sürücü Sergio Perez yaptı.

