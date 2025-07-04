Formula 1'de sıradaki durak: Büyük Britanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.



İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak.



Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.



Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar:



1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201



3. Max Verstappen (Hollanda): 155



4. George Russell (Büyük Britanya): 146



5. Charles Leclerc (Monako): 119



Takımlar:



1. McLaren: 417



2. Mercedes: 210



3. Ferrari: 209



4. Red Bull: 162



5. Williams: 55