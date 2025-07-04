Formula 1'de sıradaki durak: Büyük Britanya
Formula 1'de sezonun 12. etabı, Büyük Britanya GP'sinde koşulacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.
İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak.
Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201
3. Max Verstappen (Hollanda): 155
4. George Russell (Büyük Britanya): 146
5. Charles Leclerc (Monako): 119
Takımlar:
1. McLaren: 417
2. Mercedes: 210
3. Ferrari: 209
4. Red Bull: 162
5. Williams: 55
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