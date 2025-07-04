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Formula 1'de sıradaki durak: Büyük Britanya

Formula 1'de sezonun 12. etabı, Büyük Britanya GP'sinde koşulacak.

Formula 1'de sıradaki durak: Büyük Britanya

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 146

5. Charles Leclerc (Monako): 119

Takımlar:

1. McLaren: 417

2. Mercedes: 210

3. Ferrari: 209

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

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