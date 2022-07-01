Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. etabı olan yarış Büyük Britanya'da yapılacak.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yer alan 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde, 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 3 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 6, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.



Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 175 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 129 puan



3. Charles Leclerc (Monako): 126 puan



4. George Russell (Büyük Britanya): 111 puan



5. Carlos Sainz (İspanya): 102 puan



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