Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 5, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 150 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 129



3. Charles Leclerc (Monako): 116



4. George Russell (Büyük Britanya): 99



5. Carlos Sainz (İspanya): 83



TAKIMLAR

1. Red Bull: 279



2. Ferrari: 199



3. Mercedes: 161



4. McLaren: 65



5. Alpine Renault: 47

