Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları 2 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250



3. Max Verstappen (Hollanda): 185



4. George Russell (Büyük Britanya): 157



5. Charles Leclerc (Monako): 139



TAKIMLAR



1. McLaren: 516



2. Ferrari: 248



3. Mercedes: 220



4. Red Bull: 192



5. Williams: 70