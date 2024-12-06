Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle devam edecek.



Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın gerçekleştirilecek. Yarış ise 8 Aralık Pazar günü yapılacak.



Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna 4. kez, Las Vegas Grand Prix'sindeki sezonun 22. yarışında ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, bir sonraki Katar Grand Prix'sinde de kürsünün zirvesinde yer almıştı.



Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 429



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349



3. Charles Leclerc (Monako): 341



4. Oscar Piastri (Avustralya): 291



5. Carlos Sainz (İspanya): 272



TAKIMLAR



1. McLaren: 640



2. Ferrari: 619



3. Red Bull: 581



4. Mercedes: 446



5. Aston Martin: 92

