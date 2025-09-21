Formula 1'de zafer Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.



Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 33 dakika 26 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.



Mercedes pilotu George Russell, Verstappen'in 14.609 saniye gerisinde ikinci, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise liderin 19.199 saniye farkla arkasında üçüncü oldu.



Dün sıralama turunda kaza yapan şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri, 5. virajda yaşadığı kaza sonucu ilk turda yarışa veda etti.



Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü koşulacak.



Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Oscar Piastri (Avustralya): 324



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299



3. Max Verstappen (Hollanda): 255



4. George Russell (Büyük Britanya): 212



5. Charles Leclerc (Monako): 165



TAKIMLAR



1. McLaren: 623



2. Mercedes: 290



3. Ferrari: 286



4. Red Bull Racing: 272



5. Williams: 101