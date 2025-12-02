Formula 2 şampiyonu McLaren'de

Formula 2'de sezonun bitmesine bir yarış kaldı.

İtalyan pilot Leonardo Fornaroli, geçtiğimiz hafta sonunda yapılan Katar GP'si sonrası 211 puana ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

20 yaşındaki pilotun Formula 1'deki takımı belli oldu.

MCLAREN'İN TEST PİLOTU OLDU

McLaren, Formula 2'nin şampiyonu Leonardo Fornaroli'nin test pilotu olarak 2026 yılının kadrosuna katıldığını açıkladı.

İngiliz ekibi, 170 puanla şampiyona ikinciliği için mücadele eden Richard Verschoor'un ise "sürücü eğitim programı"nda yer alacağını duyurdu.