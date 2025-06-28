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Formula yarışında korkunç kaza

Formula 2 sprint yarışında inanılmaz kaza yaşandı. Kaza anı ekranlara yansıdı.

Formula yarışında korkunç kaza

Formula 2'nin Avusturya Grand Prix'in 3. virajında korkunç bir kaza meydana geldi.

Üç yarış aracının karıştığı kazada bir otomobil takla attı. Meguetounif, Browning ve Lindblad karıştığı kaza sonrası kırmızı bayrak devreye girdi.

Şampiyonluk için yarışan iki isim yarış dışı kaldı. 

KAZA ANI

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