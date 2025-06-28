Formula yarışında korkunç kaza
Formula 2 sprint yarışında inanılmaz kaza yaşandı. Kaza anı ekranlara yansıdı.
Formula 2'nin Avusturya Grand Prix'in 3. virajında korkunç bir kaza meydana geldi.
Üç yarış aracının karıştığı kazada bir otomobil takla attı. Meguetounif, Browning ve Lindblad karıştığı kaza sonrası kırmızı bayrak devreye girdi.
Şampiyonluk için yarışan iki isim yarış dışı kaldı.
KAZA ANI
👀 Formula 2 sprint yarışında korkunç kaza! #F2 #AustrianGP pic.twitter.com/Jlo4owmzAx— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 28, 2025
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