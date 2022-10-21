Franck Ribery 39 yaşında futbola veda etti

Son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery 39 yaşında kariyerini noktaladı.



Lille altyapısında yetişen Ribery daha sonra sırasıyla Boulogne, Brest, Metz, Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana formaları giydi.



Fransa Milli Takım formasını da 81 kez giyen yıldız futbolcu ülkesi adına 16 gol kaydetti.



2004-05 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Ribery sezon sonunda Marsilya'ya imza atmış ve 2007'de de 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu.



Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşayan Ribery, kariyeri boyunca 9 Bundesliga şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupa kazandı. Ribery ayrıca 2007'de Fransa'da, 2008'de ise Almanya'da ve Fransa'da yılın oyuncusu seçildi. Ribery, 2013'te Avrupa'da yılın oyuncusu seçilmişti.