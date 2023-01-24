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Frank Lampard Chelsea'nin ardından Everton'dan da kovuldu

İngiltere Premier Lig'de daha önce Chelsea'den kovulan teknik direktör Frank Lampard bu kez görev aldığı Everton'dan gönderildi.

Frank Lampard Chelsea'nin ardından Everton'dan da kovuldu

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Premier Lig'de 20 maçta topladığı 15 puanla 19. sırada yer alan , 31 Ocak 2022'de sözleşme imzaladığı Frank Lampard ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İngiliz teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Futbolculuk kariyerinde West Ham United, Swansea City, Chelsea, Manchester City ve New York City formalarını giyen Lampard, teknik direktörlük hayatında ise Everton öncesi Derby County ve Chelsea'de görev almıştı.

İngiliz futbol efsanesi Lampard, iki yıl önce de Chelsea tarafından sezon ortasında kovulmuştu.

Frank Lampard Chelsea'nin ardından Everton'dan da kovuldu - 1
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