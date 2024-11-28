Frank Lampard'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu.



Coventry City'den yapılan açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz." denildi. Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam, 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi de verildi.



İngiliz teknik adamın Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta ilk kez takımın başında görev yapacağı kaydedildi.