Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Frankfurt ev sahibi avantajını kullanarak Bayern Münih karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bayern Münih ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



FRANKFURT - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Almanya Bundesliga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Frankfurt - Bayern Münih mücadelesi bugün saat 19.30’da başlayacak.



Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

