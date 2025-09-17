Frankfurt, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, hazırlıklarını tamamladı.



Kırmızı-beyazlı takım, Frankfurt Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı. Teknik direktör Dino Toppmöller yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.



Isınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular dar alanda şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.



İdmanda milli futbolcu Can Uzun ile eski Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi de yer aldı.



Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.