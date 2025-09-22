Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Kadınlar Bundesliga’da heyecan Frankfurt - Leipzig mücadelesiyle devam ediyor. Frankfurt ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Leipzig tecrübeli isimleriyle Frankfurt karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Frankfurt - Leipzig maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.
FRANKFURT- LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN?
Frankfurt - Leipzig maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma W Sport ekranlarından yayınlanacak.
