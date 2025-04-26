Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Frankfurt ve Leipzig karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Frankfurt ligde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Peki Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'nın önemli takımlarından Frankfurt, Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Leipzig bu sezon ligde 49 puan toplarken haftaya dördüncü sırada girdi. Frankfurt son beş karşılaşmasında 3 galibiyet alırken üçüncü basamakta bulunuyor, Frankfurt, Leipzig karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Frankfurt - Leipzig maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
FRANKFURT - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da heyecan Frankfurt - Leipzig karşılaşmasıyla devam ediyor. Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19:30’da başlayacak ve beİN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Frankfurt geride kalan 30 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan tablosunda üçüncü basamakta bulunuyor.
Leipzig ise 49 puan toplarken 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Bundesliga
- Leipzig