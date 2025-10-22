Frankfurt - Liverpool  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Frankfurt - Liverpool maçıyla devam ediyor. Liverpool yıldız isimleriyle deplasmandan puan veya puanlarla dönmeye çalışacak. Peki Frankfurt - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Frankfurt - Liverpool karşı karşı karşıya geliyor.



22 Ekim Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadele Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

