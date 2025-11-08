Frankfurt - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )
08.11.2025 16:45
NTV - Haber Merkezi
Almanya’da heyecan Frankfurt - Mainz maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Frankfurt - Mainz karşı karşıya geliyor. Mainz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Frankfurt - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
FRANKFURT - MAİNZ MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Frankfurt - Mainz kozlarını paylaşıyor. Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 9 Kasım Pazar günü saat 21.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.