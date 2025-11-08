Frankfurt - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Frankfurt - Mainz karşı karşıya geliyor. Mainz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Frankfurt - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

FRANKFURT - MAİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Frankfurt - Mainz kozlarını paylaşıyor. Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 9 Kasım Pazar günü saat 21.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.