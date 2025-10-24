Frankfurt - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Frankfurt - St. Pauli maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Frankfurt - St. Pauli karşı karşıya geliyor. St. Pauli zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Frankfurt - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
FRANKFURT - ST. PAULİ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Frankfurt - St. Pauli kozlarını paylaşıyor. Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- Bundesliga
- Maç