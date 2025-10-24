Frankfurt - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Frankfurt - St. Pauli karşı karşıya geliyor. St. Pauli zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Frankfurt - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



FRANKFURT - ST. PAULİ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Frankfurt - St. Pauli kozlarını paylaşıyor. Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

