Frankfurt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi çeyrek final)

Avrupa Ligi'nde yarı final bileti almak isteyen Frankfurt, Tottenham'ı taraftarının onunda devirerek sonuca ulaşmak istiyor. İngiltere'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamalnırken Can Uzun'un performansı dikkat çekmişti. Futbolseverler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Her türlü beraberlik durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde penaltı atışları üst tura çıkacak takımı belirleyecek. Peki Frankfurt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler...

FRANKFURT - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdıracak takımlar bugün belli oluyor. İlk mücadelede rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan Alman ekibi taraftarının önünde yarı finale uzanmak istiyor.

Frankfurt - Tottenham karşılaşmasını Davide Massa yönetecek. Karşılaşma bugün saat 22.00'de başlarken TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos, Tuta, Koch, Theate, Kristiensen, Skhiri, Larsson, Brown, Götze, Bahoya-Negoce, Ekitike



Tottenham: Vicario, Romero, Ven, Udogie, Porro, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke