Frankfurt'un forvet fabrikası: 378 milyon euro!

Futbolda birçok kulüp transferde milyonlar harcarken, bazı takımlar da bunu gelir kapısına çeviriyor. Frankfurt golcüleriyle kasasını dolduruyor.

Hugo Ekitike'yi 95 milyon euro'ya Liverpool'a satan Bundesliga ekibi, son dönemde forvetlerini Avrupa devlerine ihraç ediyor.



Son 6 yılda 5 santrforunun satışından 378 milyon euro kazanan Kartallar, Real Madrid, Manchester City ve Paris Saint Germain gibi kulüpler yıldızlarını gönderdi.

FORVET FABRİKASINA DÖNÜŞTÜ



Kolo Muani'yi 95 milyon, Omar Marmoush’u 75 milyon, Luka Jovic'i 63 milyon ve Sebastian Haller'i de 50 milyon euro'ya satan Frankfurt, adeta bir forvet fabrikasına dönüştü.



Alman kulübü, söz konusu transferlerde parasını 5'e katladı. 5 forvetin bonservisleri için 65 milyon euro ödeyen Frankfurt, satışlardan 312 milyon kar etti.



Kırmızı Siyahlılar kasasını doldururken, sahada da başarıyı yakaladı.



2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Geçtiğimiz sezon ligi 3. Sırada bitiren Bundesliga ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

