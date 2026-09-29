Fransa 88'de vurdu, 6 gollü çılgın maç Bosna'nın, İsveç Polonya'yı rahat geçti
29.09.2026 00:25
Fransa, Zidane dönemine 2 deplasmanda alınan tek gollü galibiyetlerle başladı.
Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Takım'ın İtalya maçının dışında birçok müsabaka oynandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde gece seansında gözler Türkiye-İtalya maçının yanısıra grubun diğer iki takımı Belçika ile Fransa'nın randevusundaydı.
B Ligi'nde ise 2 maçta 9 gol vardı, golsüz tek maç Kuzey İrlanda-Macaristan arasındaydı.
İlk maçlarını kazanan iki takımın maçında Fransa, Belçika deplasmanında kazandı ama Mbappe'yi de çok aradı.
Fransa savunmada zorlanmadığı maçta hücumda çok gol kaçırsa da Belçika'yı mağlup etmeyi başardı.
FRANSA'NIN İKİ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
Karşılaşma boyunca Belçika kalesini ablukaya alan Fransa 7'si isabetli 18 şutta sadece 1 gol bulabildi.
O da 88. dakikada Olise'den geldi. 77'de Barcola'nın yerine oyuna giren Olise ilk ve tek şutunda golü buldu.
Horozlar'ın 2 topu da direkte patladı.
Bu sonuçla Zidane yönetiminde 2'de 2 yapan Fransa A Ligi 1. Grup'ta 6 puanla liderliğe yükseldi ve deplasmandaki yenilmezlik serisini altı maça çıkardı.
Belçika’nın altı maçlık iç saha yenilmezlik serisi de son buldu.
Bosna Hersek seyircisiz oynanan maçta Romanya'yı deplasmanda mağlup ederken zorlanmadı.
BOSNA HERSEK ROMANYA'DA COŞTU
B Ligi 4. Grup'ta Bosna Hersek, Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Romanya'yı deplasmanda 4-2 yendi.
Bosna-Hersek, sekiz yıllık aranın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini de aldı.
Romanya'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta konuk ekibin gollerini 12. dakikada Gigovic, 19. dakikada Muharemovic, 40'ta Tabakovic ve 55'te Mahmic attı.
Romanya adına goller 28'de Birligea ve 62'de Galatasaray'ın eski futbolcusu Cicaldau'dan geldi.
İsvec, golle başladığı maçta Polonya'ya yakalansa da ikinci yarı attığı gollerle kazanmasını bildi.
İSVEÇ POLONYA'YA ŞANS TANIMADI
Grubun diğer maçında ise İsveç sahasında, Polonya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini pekiştirdi.
İsveç'in gollerini 8. dakikada Nygren, 63'te Ayari ve 72'de Gyokeres attı.
Polonya'nın tek golü ise 43. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Szymanski'ye ait.
İsvec bu sonuçla Uluslar Ligi'nde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlikle uzun bir yenilmezlik serisi de yakaladı.
Polonya'nın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.
B Ligi 2. Grup'ta oynanan Kuzey İrlanda-Macaristan maçı ise berabere bitti: 0-0.