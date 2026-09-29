Fransa 88'de vurdu, 6 gollü çılgın maç Bosna'nın, İsveç Polonya'yı rahat geçti

İSVEÇ POLONYA 'YA ŞANS TANIMADI

Grubun diğer maçında ise İsveç sahasında, Polonya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini pekiştirdi.

İsveç'in gollerini 8. dakikada Nygren, 63'te Ayari ve 72'de Gyokeres attı.

Polonya'nın tek golü ise 43. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Szymanski'ye ait.

İsvec bu sonuçla Uluslar Ligi'nde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlikle uzun bir yenilmezlik serisi de yakaladı.

Polonya'nın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

B Ligi 2. Grup'ta oynanan Kuzey İrlanda-Macaristan maçı ise berabere bitti: 0-0.