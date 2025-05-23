Fransa Açık Tenis Turnuvası başlıyor

Yılın ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland-Garros) zamanı geldi.



Dünyanın en iyileri, bu hafta sonu Paris'te toprak kort turnuvalarının en üst seviyesinde karşı karşıya gelecek.



25 Mayıs Pazar günü 12.00’de başlayacak turnuva bu sene 129. kez kez düzenlenecek.



Tenisseverlerin merakla beklediği Tek Kadınlar finali 7 Haziran Cumartesi günü, Tek Erkekler finali ise 8 Haziran Pazar günü yapılacak.



YARIŞACAK YILDIZLAR



Roland Garros’ta Dünya 1 numarası Jannik Sinner (İtalya), tartışmalı üç aylık bir cezanın ardından aksiyona geri dönecek. Aralarında İspanya'dan Carlos Alcaraz ve Sırbistan'dan 24 kez Grand Slam kazanan Novak Djokovic'in de bulunduğu rekabetçi bir kadrodan gelen rakiplerini geride bırakmak için çalışacak.



Kadınlar Tekler kurasında ise dört kez unvanını koruyan Iga Swiatek (Polonya), Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ve geçen yılın ikincisi Coco Gauff (ABD) gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek. Jasmine Paolini (İtalya) ise geçen hafta sonu Roma'da kazandığı zaferin ardından ilk Grand Slam şampiyonluğu için yarışacak.



Fransa Açık Tenis Turnuvası, Eurosport ve Max’ten yayınlanacak.