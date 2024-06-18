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Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

EURO 2024 D Grubu'nun ilk maçında Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () ilk haftasında D Grubu'nda ile , Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geldi.

İspanyol hakem Gil Manzano'nun düdük çaldığı müsabakanın 38. dakikasında sağ kanattan Kylian Mbappe'nin ortasında Maximilian Wöber kafayla topu kendi kalesine gönderdi ve Fransa 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Fransa mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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