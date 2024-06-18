Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk haftasında D Grubu'nda Fransa ile Avusturya, Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geldi.



İspanyol hakem Gil Manzano'nun düdük çaldığı müsabakanın 38. dakikasında sağ kanattan Kylian Mbappe'nin ortasında Maximilian Wöber kafayla topu kendi kalesine gönderdi ve Fransa 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Fransa mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.