Fransa - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Fransa - Azerbaycan maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Azerbaycan zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Fransa - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



FRANSA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Fransa ve Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele 10 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

