Fransa basınında Mbappe'nin ayrılığına İspanyolca manşet

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbapppe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonunda başkent ekibinden ayrılacağını duyurdu.

"YENİ BİR MACERAYA İHTİYACIM VARDI"



Sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını duyuran Mbappe, "PSG'deki maceram sona eriyor. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

AL-KHELAIFI'YE TEŞEKKÜR ETMEDİ

Ayrıca Fransız yıldız, PSG klübünde forma giydiği süre boyunca yer alan teknik direktör, sportif direktör ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, başkent ekibinin sahibi Nasser Al-Khelaifi'ye ise teşekkür etmedi.

PSG ile son 4 maçına çıkacak olan Mbappe, 2018 yılında 180 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu sezon sonunda bonservis bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.