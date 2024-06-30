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Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Belçika ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. EURO 2024 D Grubu'ndan 2. olarak çıkmayı başaran Fransa, bir diğer grup 2'ncisi Belçika ile kozlarını paylaşacak. Fransa, zorlu Belçika maçından galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 son 16 turu maçında ile çeyrek finale yükselebilmek için kritik bir maça çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 75 maçta 30 galibiyet elde ederken, 26 kez kazandı. Peki, Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () son 16 turunda 1 Temmuz 2024'te Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇI İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

İKİ TAKIMIN GRUP MAÇLARI PERFORMANSI

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan , 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 2

İKİ TAKIMIN 76. KARŞILAŞMASI

ile , yarın 76. kez kozlarını paylaşacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada 'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio

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