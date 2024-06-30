Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Fransa ile Belçika çeyrek finale yükselebilmek için kritik bir maça çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 75 maçta Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı. Peki, Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 1 Temmuz 2024'te Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MAÇI İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.
İKİ TAKIMIN EURO 2024 GRUP MAÇLARI PERFORMANSI
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.
Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.
İKİ TAKIMIN 76. KARŞILAŞMASI
Fransa ile Belçika, yarın 76. kez kozlarını paylaşacak.
İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe
Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio
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