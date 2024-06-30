Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Fransa ile Belçika çeyrek finale yükselebilmek için kritik bir maça çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 75 maçta Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı. Peki, Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 1 Temmuz 2024'te Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.



Düsseldorf Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



MAÇI İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK



Müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.



Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.



İKİ TAKIMIN EURO 2024 GRUP MAÇLARI PERFORMANSI



Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.



Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.



Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.



Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

