Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Infantino'ya karşı Wenger'i aday yapmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dünya futbolunun haritasını değiştirebilecek bir adım için kolları sıvadı. Bild'in haberine göre Macron vatandaşı ve Arsenal 'in efsanevi eski teknik direktörü Arsene Wenger'i, FIFA başkanlığına aday olmaya ikna etmek için harekete geçti.

Macron, Mart 2027'deki başkanlık seçimlerine girmeye karar vermesi halinde tam destek vereceğine dair Wenger'e söz verdi; hatta adaylığı için diğer devlet ve hükümet başkanlarının desteğini toplamayı önerdi.

Bu benzeri görülmemiş senaryo, FIFA seçimlerini sportif bir mücadeleden tam anlamıyla siyasi bir savaşa dönüştürüyor.

Adayların 5 ülkenin desteğini almaları ve belgelerini 18 Kasım'a kadar FIFA'ya teslim etmeleri gerekiyor. Wenger'in de kararını bu süre içinde vermesi gerekiyor.

Wenger'i 2019 yılında FIFA'ya getiren kişinin bizzat Infantino olması ise olayı daha ilginç hale getiriyor. FIFA'da Küresel Futbol Gelişimi Başkanlığı görevini üstlenen Wenger, kurumun en etkili yüzlerinden biri olarak gösteriliyor.

Daha önce Infantino'nun yanısıra Japonya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Kozo Tashima adaylığını açıklamıştı. İsviçreli eski futbolcu Ramon Vega da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.