Fransa emniyeti alarma geçti: İsrail maçında 4 bin polis görev yapacak

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nde İsrail'i bugün 22.45'te konuk edecek.



Jandarma, polis ve sivil polislerin yanı sıra özel kuvvetler de maç günü görev yapacak.



İsrail milli takımının konaklayacağı otelin çevresinde de önlemler artırıldı.



Maç sırasında sahaya atlanmasının önüne geçmek için ön sıralardaki koltuklar boş bırakılacak.

"FRANSA ŞİDDETE BOYUN EĞMEYECEK"



Karşılaşmanın başka bir ülkeye alınması da gündeme gelmiş, i işleri bakanı "Bu teklifi kabul etmiyorum. Fransa şiddete boyun eğmeyecek." mesajını paylaşmıştı.



Son olarak geçen hafta, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in, Hollanda'da Ajax'a konuk olduğu maçta olaylar çıkmıştı.



Filistin karşıtı sloganlar atan İsrailli bir grup saldırıya uğramıştı.