Fransa, EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı.



N'GOLO KANTE YENİDEN

2022'deki sakatlığından sonra uzun süre tedavi gören Kante de kadroda yer aldı.



25 kişilik kadroda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy ve Benjamin Pavard gibi yıldız isimler ön plana çıkıyor.

BARCOLA İLK KEZ MİLLİ

Kadroda bu heyecanı ilk kez yaşayacak tek isim, Paris Saint Germain'in 21 yaşındaki kanat oyuncusu Bradley Barcola.



Galatasaray'da gösterdiği performansla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ise kadroda yok.

FRANSA'NIN EURO 2024 GRUBU



Fransa EURO 2024 D Grubu'nda Avusturya, Hollanda ve Polonya ile karşılaşacak.



Maviler 1984 ve 2000 yılında Avrupa'nın en büyüğü olmayı başarmıştı.

