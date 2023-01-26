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Fransa Hentbol Federasyonu Başkanı çocuk istismarından suçlu bulundu

Fransa Ulusal Hentbol Federasyonu Başkanı Martini, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa Hentbol Federasyonu Başkanı çocuk istismarından suçlu bulundu

  Federasyonu Başkanı Bruno Martini, çocuk istismarından suçlu bulundu.

Fransız haber sitesi Midi Libre'ye göre, çocuk istismarından suçlanan Martini, pazartesi gözaltına alınmasının ardından dün Paris Mahkemesine sevk edildi.

Savcılığın kendisine yönelttiği çocuk istismarı suçlamalarını kabul eden Martini, tecilli 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 YIL MEN

Mahkeme, 2 bin 500 euro ceza da verdiği Martini'yi 5 yıl reşit olmayanlarla çalışmaktan men etme kararı aldı.

Martini, çocuk istismarını içeren görseller bulundurmakla da suçlanıyordu.

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