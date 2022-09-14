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Fransa-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

Fransa, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Basketbol Takımımız ile son 16 turunda karşılaşan Fransa, uzatmalarda millilerimizi 87-86 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Fransa-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 16:17

Fransa-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

2022 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında , turnavanın zorlu ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanıp EuroBasket 2022'de adını yarı finale yazdırmak isteyen iki takım, parkede kozlarını paylaşacak. Peki, Fransa-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MÜCADELE BERLİN'DE OYNANACAK

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak Fransa-İtalya maçı bu akşam basketbolseverlere seyir keyfi yüksek anlar yaşatacak.

FRANSA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Avrupa Basketbol şampiyonası çeyrek final maçında bu akşam Fransa ve İtalya karşı karşıya gelecek.

Saat 18.15'te başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Fransa-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 1

YARI FİNALE YÜKSELEN 2 TAKIM BELLİ OLDU

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçlarında Finlandiya'yı 100-90 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 107-96 mağlup eden Almanya, yarı finale yükselen takımlar oldu.

İspanya ve Almanya yarı finalde karşı karşıya gelecek.

KAZANAN TAKIMIN MUHTEMEL RAKİBİ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Bu akşam oynanacak olan Fransa-İtalya maçının kazananı, Slovenya-Polonya mücadelesinin kazananıyla yarı finalde rakip olacak.

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