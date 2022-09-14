Fransa-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa, turnavanın zorlu ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanıp EuroBasket 2022'de adını yarı finale yazdırmak isteyen iki takım, parkede kozlarını paylaşacak. Peki, Fransa-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MÜCADELE BERLİN'DE OYNANACAK



Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak Fransa-İtalya maçı bu akşam basketbolseverlere seyir keyfi yüksek anlar yaşatacak.

FRANSA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



2022 Avrupa Basketbol şampiyonası çeyrek final maçında bu akşam Fransa ve İtalya karşı karşıya gelecek.



Saat 18.15'te başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

YARI FİNALE YÜKSELEN 2 TAKIM BELLİ OLDU



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçlarında Finlandiya'yı 100-90 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 107-96 mağlup eden Almanya, yarı finale yükselen takımlar oldu.

İspanya ve Almanya yarı finalde karşı karşıya gelecek.

KAZANAN TAKIMIN MUHTEMEL RAKİBİ BU AKŞAM BELLİ OLACAK



Bu akşam oynanacak olan Fransa-İtalya maçının kazananı, Slovenya-Polonya mücadelesinin kazananıyla yarı finalde rakip olacak.