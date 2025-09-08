Fransa - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Fransa, İzlanda karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Fransa - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FRANSA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Fransa ve İzlanda karşı karşıya geliyor.Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

