Fransa - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Fransa zorlu karşılaşmada İzlanda’yı konuk ediyor. İzlanda kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fransa - İzlanda mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Fransa, İzlanda karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Fransa - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRANSA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Fransa ve İzlanda karşı karşıya geliyor.Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri
- Fransa