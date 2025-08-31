Fransa Ligue 1 günün maçları: 31 Ağustos bugün Fransa liginde hangi maçlar var?

Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü Fransa Ligue 1'de oynanacak maçlar ve detayları...



FRANSA LİGUE 1 GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS



16:00 Angers - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1



18:15 Le Havre - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect



18:15 Monaco - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 5



18:15 Paris FC - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2



21:45 Lyon - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4