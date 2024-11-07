Fransa Milli Takım kadrosu açıklandı: Şok eden Mbappe kararı

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin gelmek istediğini söylemesine rağmen yıldız oyuncuyu Fransa'nın Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları kadrosuna dahil etmedi.

Deschamps, bu kez tercihin kendisine ait olduğunu, bunun tek seferlik bir karar olduğunu ve Mbappe'nin kadro dışı bırakıldığını söyledi.

"KYLIAN GELMEK İSTEDİ"



Fransız çalıştırıcı, "Onunla birkaç görüşme yaptım, düşündüm ve kararımı verdim. Size iki şey söyleyebilirim: Kylian gelmek istedi ve bu saha dışı meselelerle ilgili değil. Bu, bizi bekleyen iki maçla birlikte, bu milli ara için yapılmış bir seçim." diye konuştu.

Fransa, 14 Kasım'da İsrail 17 Kasım tarihinde ise İtalya ile karşılaşacak.

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi Temmuz ayında sona erdikten sonra Real Madrid'e katılan Mbappe, yeni kulübü için 15 maçta sekiz gol attı ancak son altı maçında sadece bir kez fileleri havalandırabildi.

25 yaşındaki oyuncu bu dönem yüksek profilli maçlarda etkili olmakta zorlandı ve Vinicius Jr bunun yerine Fransız oyuncunun tercih ettiği sol pozisyonda görevlendirildi.