Fransa, Monaco-Galatasaray maçını konuşuyor: "Zor oldu ama gereken yapıldı"
10.12.2025 11:50
NTV - Haber Merkezi
Dün akşam oynanan Monaco-Galatasaray maçı Fransız basınında günün en çok konuşulanları arasına girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco, Galatasaray'ı ağırladı.
Ligue 1 ekibi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Folarin Balogun attı.
Devler Ligi'ndeki mücadele, Fransız basında günün en çok konuşulanları arasına girdi.
RMC SPORT: "ZOR OLDU AMA..."
RMC Sport, karşılaşmanın Monaco açısından oldukça zorlu geçtiği yorumunu yaptı. Haberde, kırmızı-beyazlıların aldığı galibiyetin önemine dikkat çekilirken bu sonuçla birlikte Monaco'nun ilk sekiz iddiasını sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.
FOOTMERCATO: "KADER MONACO'YA GÜLDÜ"
Footmercato, karşılaşmanın özetini okuyucularıyla paylaştı. Gazete, maçın ilk bölümünde Galatasaray'ın etkili olduğunu ancak 20. dakikadan sonra oyunun dengelendiği aktardı. Mücadelenin ikinci bölümünde ise Monaco'nun yakaladığı birçok gol fırsatını değerlendiremediği kaydedilirken 1-0'dan sonraki süreçte sarı-kırmızılıların organizasyondan uzak bir görüntü çizdiği yorumu da yapıldı.
Bu galibiyetle birlikte 9 puana ulaşan Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde 18. sıraya yükseldi.
L'EQUIPE: "MONACO DOMİNE ETTİ"
L'Equipe gazetesi ise Monaco'nun gösterdiği performansa dikkat çekti. Monako ekibinin, gol yollarında göze çarpan eksikliğe rağmen oyun üstünlüğünü Galatasaray'a kabul ettirdiği yorumu yapıldı.
SO FOOT: "MONACO GEREKENİ YAPTI"
So Foot, Galatasaray maçının Monaco'nun kaderini belirleyen karşılaşma olduğu yorumunu yaptı. Sebastien Pocognoli'nin öğrencilerinin bu maçta galip gelerek Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e kalma yolunda büyük bir adım attığı da belirtildi.
BBC: "FOLARIN BALOGUN MONACO'YU GALİBİYETE TAŞIDI"
İngiliz BBC gazetesi ise Folarin Balogun'un performansını öne çıkardı. Karşılaşmanın özetini okuyucularıyla paylaşan gazete, nispeten dengeli giden karşılaşmada kazananı Balogun'un belirlediği yorumunu yaptı.
Galatasaray ise 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 17. basamağında yer alıyor.