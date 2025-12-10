Fransa, Monaco-Galatasaray maçını konuşuyor: "Zor oldu ama gereken yapıldı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco, Galatasaray'ı ağırladı.

Ligue 1 ekibi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Folarin Balogun attı.

Devler Ligi'ndeki mücadele, Fransız basında günün en çok konuşulanları arasına girdi.

RMC SPORT: "ZOR OLDU AMA..."

RMC Sport, karşılaşmanın Monaco açısından oldukça zorlu geçtiği yorumunu yaptı. Haberde, kırmızı-beyazlıların aldığı galibiyetin önemine dikkat çekilirken bu sonuçla birlikte Monaco'nun ilk sekiz iddiasını sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.

FOOTMERCATO: "KADER MONACO'YA GÜLDÜ"

Footmercato, karşılaşmanın özetini okuyucularıyla paylaştı. Gazete, maçın ilk bölümünde Galatasaray'ın etkili olduğunu ancak 20. dakikadan sonra oyunun dengelendiği aktardı. Mücadelenin ikinci bölümünde ise Monaco'nun yakaladığı birçok gol fırsatını değerlendiremediği kaydedilirken 1-0'dan sonraki süreçte sarı-kırmızılıların organizasyondan uzak bir görüntü çizdiği yorumu da yapıldı.